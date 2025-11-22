В шляпе-котелку и с "пузырями" на плечах: Синтия Эриво удивила своим луком на вечернем шоу

Синтия Эриво / © Getty Images

Синтия Эриво посетила развлекательное вечернее шоу Джимми Фэллона, где рассказала о съемках в фильме "Wicked: Чародейка. Часть 2", в котором она сыграла зеленокожую Эльфабу.

В студии звезда появилась в эффектном черном наряде из коллекции Schiaparelli Spring 2026, созданной креативным директором Модного дома Даниэлем Роузберри. На ней был костюм, который состоял из юбки-карандаша и элегантного жакета с крупными черными пуговицами и накладными клапанами для карманов.

Синтия Эриво / © Getty Images

А еще на плечах Эриво были интересные пузырькообразные детали, которые напоминали камни для стоун-массажа. Но главным акцентом в ее аутфите была шляпа-котелок.

Лук Синтия дополнила черными туфлями, инкрустированными стразами, на высоких шпильках от Christian Louboutin, а также серьгами и кольцами Bird on a Rock от Tiffany. Она сделала макияж с черными стрелками и помадой, нанесенной в стиле омбре. Образ Эриво завершила длинным маникюром с декором.

Напомним, фантастическое приключение "Wicked: Чародейка. Часть 2" уже на больших экранах Украины. Как состоялась премьера этого фильма в Киеве, смотрите в нашем фоторепортаже.