В шляпе, кружеве и с очаровательной сумкой: Сара Джессика Паркер блистала на Met Gala

В этом наряде актриса идеально обыграла тему мероприятия, поскольку он был фантазийным, цветочным и немного сказочным.

В первый понедельник мая традиционно в Нью-Йорке состоялся благотворительный Бал Института костюма, который также называют Met Gala. Это уникальное мероприятие основанное еще в 1948 и по сей день приносящее деньги Метрополитен музею. Ежегодно на ковровой дорожке этого гламурного вечера представители разных сфер искусства и бизнеса демонстрируют роскошные кутюрные наряды в соответствии с выбранным Анной Винтур дресс-кодом.

В этом году тема выставки, которая будет радовать посетителей музея звучит как "Спящие красавицы: возрождение моды", а вот тема дресс-кода самого бала звучит как "Сад времени" и вдохновением для нее стал рассказом Дж. Г. Балларда 1962 года.

Среди гостей Met Gala в этом году появилась очаровательная звезда "Секса в большом городе" - актриса Сара Джессика Паркер. Она выбрала для своего выхода наряд от бренда Richard Quinn.

Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Это было платье миди с кринолиновой юбкой и нежного, практически телесного, оттенка, которое также украшали рукава три четверти, аппликация из белого кружева и кристаллов.

Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Дополнила Сара Джессика платье большой шляпой от Philip Treacy, которую украшали брош, а также длинной нитью жемчуга на шее, которая у нее была от Beads of Paradise NYC.

Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Особенно очаровательно смотрелись ее сапоги, которые были сделаны в тон платья и тоже украшены камнями и кружевом. Эта модель обуви напоминала те, которые носили в 19 веке.

Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

В руках у звезды также была одна особая деталь - серебряная сумка с короткой ручкой, которую украшали стразы и бахрома.

Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Украшения Паркер были бриллиантовыми и украшали ее роскошные объемные волосы, уши и руки. Среди брендов можно рассмотреть Gray & Davis, Marlo Laz и Briony.

Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Платье Richard Quinn, которое Паркер надела, было представлено брендом в коллекции весна-лето 2024. Эту коллекцию дизайнер посвятил своему отцу.

Читайте также: