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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

В шляпе-маске и винтажном платье: Зендея заставила всех обратить на себя внимание на новых фото

29-летняя актриса вышла на фотосессию в платье, подходящем для 29-летней девушки, и этот момент войдет в историю моды.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Зендея

Зендея / © Getty Images

Зендея не перестает удивлять. Актриса сейчас активно участвует в рекламном туре фильма «Одиссея», в котором сыграла одну из ролей. В этом туре вместе со своим стилистом Лоу Роучем Зендея вновь удивляет выбором одежды и аксессуаров.

На фотосессии в Париже актриса выбрала белое платье от Givenchy, созданное ещё Александром Маккуином, и потрясающий золотой кружевной головной убор дизайнера Филиппа Триси, вдохновленный Эйфелевой башней, который закрывал почти всё её лицо.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Были видны только глаза и губы, подчеркнутые темно-бордовой помадой.

Платье было длиной до колен, с объёмными рукавами и подкладными плечами. Оно входит в коллекцию Haute Couture весна-лето 1997 года, которая стала дебютом покойного дизайнера в Givenchy.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Вся коллекция, полностью состоявшая из бело-золотых нарядов, стала культовой. А связь платья с фильмом почти идеальна, ведь коллекция, из которой она происходит, вдохновлена греческой мифологией, как и роль Афины, которую Зендая играет в долгожданном фильме режиссёра Кристофера Нолана.

Зендея с коллегами по фильму / © Getty Images

Зендея с коллегами по фильму / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
130
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