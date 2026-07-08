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- Шоу-бизнес
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В шляпе-маске и винтажном платье: Зендея заставила всех обратить на себя внимание на новых фото
29-летняя актриса вышла на фотосессию в платье, подходящем для 29-летней девушки, и этот момент войдет в историю моды.
Зендея не перестает удивлять. Актриса сейчас активно участвует в рекламном туре фильма «Одиссея», в котором сыграла одну из ролей. В этом туре вместе со своим стилистом Лоу Роучем Зендея вновь удивляет выбором одежды и аксессуаров.
На фотосессии в Париже актриса выбрала белое платье от Givenchy, созданное ещё Александром Маккуином, и потрясающий золотой кружевной головной убор дизайнера Филиппа Триси, вдохновленный Эйфелевой башней, который закрывал почти всё её лицо.
Были видны только глаза и губы, подчеркнутые темно-бордовой помадой.
Платье было длиной до колен, с объёмными рукавами и подкладными плечами. Оно входит в коллекцию Haute Couture весна-лето 1997 года, которая стала дебютом покойного дизайнера в Givenchy.
Вся коллекция, полностью состоявшая из бело-золотых нарядов, стала культовой. А связь платья с фильмом почти идеальна, ведь коллекция, из которой она происходит, вдохновлена греческой мифологией, как и роль Афины, которую Зендая играет в долгожданном фильме режиссёра Кристофера Нолана.