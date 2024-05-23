В шляпе от Руслана Багинского: красивая Моника Беллуччи на страницах глянца

59-летняя актриса и модель – Моника Беллуччи – стала главной звездой майского выпуска Harper's Bazaar Brasil. На обложке глянца актриса появилась в черном жакете с широкими плечами от Balenciaga, а также в колье от Tiffany с изумрудами.

Но особого внимания заслуживает образ звезды, состоящий из черного обтягивающего платья Wolford и черной шляпы с широкими полями от украинского дизайнера Руслана Багинского.

(листайте фото вправо)

Нужно отметить, что итальянка уже появлялась в фотосетах в нарядах украинских дизайнеров. Например, для Marie Claire France она позировала в длинном черном платье от Anna October.

Фото: Instagram Моники Беллуччи

К слову, на проходящем сейчас Каннском кинофестивале бывший муж Моники – 57-летний актер Венсан Кассель - вывел в свет новую пассию. Его новой возлюбленной стала 27-летняя модель Нара Баптиста.

Читайте также:

Моника Беллуччи: роскошные образы актрисы (11 фото)