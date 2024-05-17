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В шляпе с вуалью: элегантная Рози Хантингтон-Уайтли на садовой вечеринке в Букингемском дворце

В шляпе с вуалью: элегантная Рози Хантингтон-Уайтли на садовой вечеринке в Букингемском дворце

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Модель стала гостьей второй королевской Garden Party.

Король Чарльз и королева Камилла приветствовали VIP-гостей на солнечном мероприятии в саду Букингемского дворца. В этот раз на мероприятие приехали представители искусства, культуры, телевидения, моды и кино. Среди них была и 37-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли. В своем Instagram она показала свой элегантный лук.

Рози появилась в длинном молочном платье с кейп-накидкой от Emilia Wickstead, туфлях с пряжкой от Manolo Blahnik, трендовой сейчас сумкой ALAÏA, а также в молочной шляпе с вуалью. Волосы модель выпрямила, а на лице сделала макияж с акцентом на глаза и накладные ресницы.

© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Хантингтон-Уайтли сделала несколько фото во время вечеринки, в том числе сняла короля и королеву.

© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

А также показала несколько кадров со своими двумя детьми, скорее всего, фото были сделаны до или после мероприятия, так как в сам Букингемский дворец Рози прибыла сама.

© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Напомним, ранее модель Рози Хантингтон-Уайтли показала, как ее бойфренд – Джейсон Стэтхэм – занимается гончарством.

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