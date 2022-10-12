В шляпе с вуалью и юбке с турнюром: Кристин Дэвис в необычном образе на съемках сериала "И просто так…"

Релиз второго сезона состоится в 2023 году, но точная дата премьеры пока не разглашается.

5 октября в Нью-Йорке стартовали съемки второго сезона сиквела "Секса в большом городе" - мини-сериала "И просто так…". В прошлом году это шоу наделало много шума из-за постоянных скандалов, но все же HBO Max решили продлить его. Поскольку одним из героев сериала является сам город Нью-Йорк, съемки проходят непосредственно на его улицах.

Папарацци уже несколько раз замечали Сара Джессику Паркер за работой, а теперь настал черед ее коллеги - актрисы Кристин Дэвис, которая в этом шоу исполняет роль Шарлотты Йорк.

Актрису сфотографировали в очень интересном образе - наряде в стиле конца 19 века, но немного усовершенствованном. Образ Кристин состоял из кожаного корсета с эффектным декольте в форме сердца и полосатой шелковой юбки с турнюром в виде банта. Такой элемент туалета был в моде в 1870-1880-х годах. В те года также были очень модными приталенные силуэты и корсеты, также в отделке нарядов и аксессуаров часто использовались ленты и кружева.

Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Именно поэтому в образе героини был приталенный жакет цвета фуксии, кожаные перчатки, ботинки на очень высоких каблуках и шляпа-котелок, украшенная вуалью. Шею актрисы дополняла черная лента завязанная на бант, а вот в руке она держала плетку.

По какому именно случаю Шарлотта надела в сериале этот необычный и яркий наряд, пока остается тайной, но все же смеем предположить, то направлялась героиня в нем на какой-то костюмированный бал. Не исключено, что в сериале "И просто так…" Шарлотта Йорк будет приглашена на Met Gala - самое роскошное благотворительное мероприятие Нью-Йорка.

Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

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