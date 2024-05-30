В шляпке-таблетке с вуалью: 61-летняя Деми Мур на показе сериала в Лос-Анджелесе

Звезда выбрала однотонный наряд и неожиданный аксессуар, который редко сейчас можно заметить на знаменитостях.

Актриса Деми Мур посетила особое мероприятие в Лос-Анджелесе - специальный показ второго сезона сериала "Вражда". Мероприятие состоялось в Гильдии режиссеров Америки.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Деми надела строгий наряд черного цвета - костюм из топа с высокой горловиной и брюк-палаццо. Также на известной актрисе была черная шляпа-таблетка с вуалью, которая закрывала ее глаза.

Образ Мур дополнила красным маникюром, макияжем, крупными серьгами и несколькими браслетами на запястье.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Образ актрисы являлся отсылкой к ее героине в сериале - Энн Вудворд, которая являлась реальным персонажем - американской светской львицей с трагической судьбой. Одеваться в соответствии с тематикой мероприятия Мур любит, ведь даже на премьерный показ этого сериала, который состоялся в январе этого года, пришла в платье от Balmain, которое украшал огромный лебедь.

Деми Мур / Фото: Associated Press

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