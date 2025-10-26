ТСН в социальных сетях

В шляпке-ведерке, цветочном платье и чулках с божьими коровками: Памела Андерсон выбрала образ, вдохновленный садом

58-летняя актриса и модель замиловала новыйм аутфитом.

Алина Онопа
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон попала в объективы папарацци в районе Сохо, в Нью-Йорке, возле магазина, в котором проходил поп-ап ее веганского косметического бренда Sonsie.

Звезда продемонстрировала милый образ, вдохновленный садом, который прекрасно сочетался с интерьером магазина.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

На актрисе было хлопковое платье с розовым цветочным принтом в винтажном стиле от техасского бренда Magnolia Pearl. Наряд был свободного кроя, с квадратным вырезом и был украшен прошвой.

Свой лук Андерсон дополнила забавной шляпой-ведром с цветочным желтым принтом и необычными ярко-зелеными чулками с изображением божьих коровок также от Magnolia Pearl. Обута она была в коричневые кожаные остроносые туфли. И, как всегда, Памела была без макияжа.

Напомним, на презентацию своего бьюти-бренда в Нью-Йорке Памела Андерсон пришла со своими сыновьями-красавцами.

