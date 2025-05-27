В шоколадном бикини: британская звезда реалити похвасталась упругими ягодицами на пляже

Джессика Гейл

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Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новое фото с отдыха.

Блондинка позировала на вечернем пляже в сексуальном бикини на завязках. Гейл похвасталась на камеру соблазнительными упругими ягодицами. В руках у нее был молодой кокос с соломинкой.

Джессика Гейл

У Джессики были распущены волосы и браслеты на руках. Позируя, она закрыла глаза и мило улыбалась.

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Напомним, Джессика Гейл в стильном красном купальнике устроила фотосессию на яхте.