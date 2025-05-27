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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
1 мин

В шоколадном бикини: британская звезда реалити похвасталась упругими ягодицами на пляже

Джессика Гейл обожает делиться с фолловерами своими снимками в купальниках.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новое фото с отдыха.

Блондинка позировала на вечернем пляже в сексуальном бикини на завязках. Гейл похвасталась на камеру соблазнительными упругими ягодицами. В руках у нее был молодой кокос с соломинкой.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

У Джессики были распущены волосы и браслеты на руках. Позируя, она закрыла глаза и мило улыбалась.

Напомним, Джессика Гейл в стильном красном купальнике устроила фотосессию на яхте.

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