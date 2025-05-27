- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 1 мин
В шоколадном бикини: британская звезда реалити похвасталась упругими ягодицами на пляже
Джессика Гейл обожает делиться с фолловерами своими снимками в купальниках.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новое фото с отдыха.
Блондинка позировала на вечернем пляже в сексуальном бикини на завязках. Гейл похвасталась на камеру соблазнительными упругими ягодицами. В руках у нее был молодой кокос с соломинкой.
У Джессики были распущены волосы и браслеты на руках. Позируя, она закрыла глаза и мило улыбалась.
Напомним, Джессика Гейл в стильном красном купальнике устроила фотосессию на яхте.