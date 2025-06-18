- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 1 мин
В шоколадном бикини и с украшением на груди: подруга Ким Кардашьян продемонстрировала эффектный пляжный лук
Оливия Пирсон порадовала фолловеров новым контентом с отдыха в Мексике.
Подруга Ким Кардашьян — телезвезда Оливия Пирсон — опубликовала в Instagram новую порцию фотографий с отдыха, которую она проводит на мексиканском курорте Кабо-Сан-Лукас.
Оливия предстала перед фотокамерой в стильном шоколадном бикини, в котором она выглядела стройно и красиво. Свой пляжный аутфит Пирсон дополнила интересным украшением из бусин на грудь.
Свои платиновые волосы девушка распустила, сделала нежный макияж и завершила образ золотыми украшениями.