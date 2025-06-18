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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
178
Время на прочтение
1 мин

В шоколадном бикини и с украшением на груди: подруга Ким Кардашьян продемонстрировала эффектный пляжный лук

Оливия Пирсон порадовала фолловеров новым контентом с отдыха в Мексике.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Оливия Пирсон

Оливия Пирсон

Подруга Ким Кардашьян — телезвезда Оливия Пирсон — опубликовала в Instagram новую порцию фотографий с отдыха, которую она проводит на мексиканском курорте Кабо-Сан-Лукас.

Оливия Пирсон

Оливия Пирсон

Оливия Пирсон

Оливия Пирсон

Оливия предстала перед фотокамерой в стильном шоколадном бикини, в котором она выглядела стройно и красиво. Свой пляжный аутфит Пирсон дополнила интересным украшением из бусин на грудь.

Оливия Пирсон

Оливия Пирсон

Свои платиновые волосы девушка распустила, сделала нежный макияж и завершила образ золотыми украшениями.

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Дата публикации
Количество просмотров
178
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