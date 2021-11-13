В шоколадном бикини: Оля Полякова похвасталась стройной фигурой на пляже

Певица поделилась яркими фото из отпуска.
Оля Полякова сейчас наслаждается отдыхом в райском уголке – на Мальдивах. И Полякова была бы не Поляковой, если бы она ни поделилась снимками в бикини с пляжа.
Позировала певица в шоколадном купальнике-бандо с кольцами, который прекрасно сидел на ее стройной фигуре.
Пляжный лук Оля дополнила соломенной шляпой и черными очками.
Фотографировала Полякову ее младшая дочь Алиса.
"Подрос фотограф!", - подписала снимки счастливая мама.
Ранее певица устроила фотосет в мокром купальнике. Получилось эффектно.
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