В шоколадном бикини: Оля Полякова похвасталась стройной фигурой на пляже

Певица поделилась яркими фото из отпуска.

Оля Полякова сейчас наслаждается отдыхом в райском уголке – на Мальдивах. И Полякова была бы не Поляковой, если бы она ни поделилась снимками в бикини с пляжа.

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

Позировала певица в шоколадном купальнике-бандо с кольцами, который прекрасно сидел на ее стройной фигуре.

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

Пляжный лук Оля дополнила соломенной шляпой и черными очками.

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

Фотографировала Полякову ее младшая дочь Алиса.

"Подрос фотограф!", - подписала снимки счастливая мама.

Ранее певица устроила фотосет в мокром купальнике. Получилось эффектно.

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

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