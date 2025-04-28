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- Шоу-бизнес
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В шоколадном бикини с металлическими кольцами: британская модель продемонстрировала модный пляжный лук
Джессика Гейл обожает фотографироваться в купальниках.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — опубликовала в Instagram серию фотографий с отдыха. Фотосет она устроила у лежаков и с коктейлем в руке.
Красавица продемонстрировала модный пляжный лук. Блондинка позировала в темно-шоколадном бикини с металлическими золотыми кольцами и завязками на плавках.
Она выглядела стройно и обольстительно.
У Джессики были распущены волосы, макияж с длинными накладными ресницами и глянцевым блеском на губах. Свой образ Гейл дополнила золотыми браслетами и кольцами.
Напомним, ранее Джессика Гейл показалась в белом купальнике, который прекрасно подчеркнул ее красивый загар.