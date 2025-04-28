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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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86
Время на прочтение
1 мин

В шоколадном бикини с металлическими кольцами: британская модель продемонстрировала модный пляжный лук

Джессика Гейл обожает фотографироваться в купальниках.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — опубликовала в Instagram серию фотографий с отдыха. Фотосет она устроила у лежаков и с коктейлем в руке.

Красавица продемонстрировала модный пляжный лук. Блондинка позировала в темно-шоколадном бикини с металлическими золотыми кольцами и завязками на плавках.

Она выглядела стройно и обольстительно.

У Джессики были распущены волосы, макияж с длинными накладными ресницами и глянцевым блеском на губах. Свой образ Гейл дополнила золотыми браслетами и кольцами.

Напомним, ранее Джессика Гейл показалась в белом купальнике, который прекрасно подчеркнул ее красивый загар.

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