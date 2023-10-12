В шоколадном кружевном белье: британская телезвезда продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительный бюст

Хлоя Ферри любит фотографироваться в сексуальном белье.
Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новую порцию пикантных снимков.
Хлоя примерила кружевное белье шоколадного цвета и устроила себе импровизированный фотосет в гардеробной.
Красавица продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот.
А еще Ферри похвасталась пышной сексуальной грудью.
Свой соблазнительный лук она дополнила идеально ровной укладкой, макияжем с пышными накладными ресницами, подвеской на цепочке и золотыми часами.
Напомним, ранее Хлоя Ферри показала горячие фотографии в красном комплекте белья.
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