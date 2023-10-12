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В шоколадном кружевном белье: британская телезвезда продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительный бюст

В шоколадном кружевном белье: британская телезвезда продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительный бюст

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2060
Время на прочтение
1 мин
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В шоколадном кружевном белье: британская телезвезда продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительный бюст

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри любит фотографироваться в сексуальном белье.

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новую порцию пикантных снимков.

Хлоя примерила кружевное белье шоколадного цвета и устроила себе импровизированный фотосет в гардеробной.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Красавица продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

А еще Ферри похвасталась пышной сексуальной грудью.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Свой соблазнительный лук она дополнила идеально ровной укладкой, макияжем с пышными накладными ресницами, подвеской на цепочке и золотыми часами.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, ранее Хлоя Ферри показала горячие фотографии в красном комплекте белья.

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Дата публикации
Просмотры
2060
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