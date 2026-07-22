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- Шоу-бизнес
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В шоколадном купальнике и с объемной прической: Lizzo в пикантном образе снялась на яхте для журнала
38-летняя американская рэперша стала героиней цифровой обложки известного спортивного издания.
Американская рэперша Lizzo стала героиней июльского цифрового выпуска Sports Illustrated Swimsuit.
На одном из снимков, который артистка опубликовала в Instagram, она предстала в шоколадном цельном купальнике от бренда Spice Market. Модель имела глубокое V-образное декольте, высокие вырезы на бедрах и открытые бока, украшенные тонкими завязками. Откровенный фасон прекрасно подчеркнул пышные формы рэперши.
Она дополнила образ золотым браслетом от Givenchy и длинным маникюром нюдового оттенка миндалевидной формы. Ее волосы уложили в объемную прическу с локонами, а в макияже сделали акцент на сияющей коже и коричневой помаде.
Автором съемки стала фотограф Робин Харпер. Фотосессия проходила в частном поместье на юге Флориды и на яхте в заливе Майами.
Lizzo иронично подписала фотографию в соцсети: «В следующий раз, когда кто-то попытается наговорить ерунду, я просто отправлю ему это фото».
Это дебютная обложка рэперши для Sports Illustrated Swimsuit. В фотосессии она также примерила купальники собственного бренда Yitty Swim и модели других марок.