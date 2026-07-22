ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

В шоколадном купальнике и с объемной прической: Lizzo в пикантном образе снялась на яхте для журнала

38-летняя американская рэперша стала героиней цифровой обложки известного спортивного издания.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Lizzo

Lizzo

Американская рэперша Lizzo стала героиней июльского цифрового выпуска Sports Illustrated Swimsuit.

На одном из снимков, который артистка опубликовала в Instagram, она предстала в шоколадном цельном купальнике от бренда Spice Market. Модель имела глубокое V-образное декольте, высокие вырезы на бедрах и открытые бока, украшенные тонкими завязками. Откровенный фасон прекрасно подчеркнул пышные формы рэперши.

Lizzo

Lizzo

Она дополнила образ золотым браслетом от Givenchy и длинным маникюром нюдового оттенка миндалевидной формы. Ее волосы уложили в объемную прическу с локонами, а в макияже сделали акцент на сияющей коже и коричневой помаде.

Автором съемки стала фотограф Робин Харпер. Фотосессия проходила в частном поместье на юге Флориды и на яхте в заливе Майами.

Lizzo иронично подписала фотографию в соцсети: «В следующий раз, когда кто-то попытается наговорить ерунду, я просто отправлю ему это фото».

Это дебютная обложка рэперши для Sports Illustrated Swimsuit. В фотосессии она также примерила купальники собственного бренда Yitty Swim и модели других марок.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
93
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie