В шоколадном купальнике и с объемной прической: Lizzo в пикантном образе снялась на яхте для журнала

Lizzo

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Американская рэперша Lizzo стала героиней июльского цифрового выпуска Sports Illustrated Swimsuit.

На одном из снимков, который артистка опубликовала в Instagram, она предстала в шоколадном цельном купальнике от бренда Spice Market. Модель имела глубокое V-образное декольте, высокие вырезы на бедрах и открытые бока, украшенные тонкими завязками. Откровенный фасон прекрасно подчеркнул пышные формы рэперши.

Lizzo

Она дополнила образ золотым браслетом от Givenchy и длинным маникюром нюдового оттенка миндалевидной формы. Ее волосы уложили в объемную прическу с локонами, а в макияже сделали акцент на сияющей коже и коричневой помаде.

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Автором съемки стала фотограф Робин Харпер. Фотосессия проходила в частном поместье на юге Флориды и на яхте в заливе Майами.

Lizzo иронично подписала фотографию в соцсети: «В следующий раз, когда кто-то попытается наговорить ерунду, я просто отправлю ему это фото».

Это дебютная обложка рэперши для Sports Illustrated Swimsuit. В фотосессии она также примерила купальники собственного бренда Yitty Swim и модели других марок.

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