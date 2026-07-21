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- Шоу-бизнес
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В шоколадном мини-платье и белых кроссовках: папарацци подловили Серену Уильямс по дороге на вечеринку
44-летняя американская теннисистка выбрала для пати удобный, но в то же время стильный наряд.
Папарацци подловили Серену Уильямс, когда она с подругой направлялась на вечеринку Raising Cane’s в Нью-Йорке.
Спортсменка была одета в лаконичное шоколадное мини-платье приталенного силуэта на бретелях. Простой крой наряда подчеркнул спортивную фигуру теннисистки.
К платью Серена надела белые кроссовки и дополнила образ небольшой розовой сумкой с монограммой, к которой прикрепила игрушку-брелок в виде белой собачки.
Верхние пряди волос Уильямс собрала в высокий хвост, а остальные уложила волнистыми локонами, спадающими на плечи. Она также сделала макияж с акцентными румянами, черными стрелками и нюдовой помадой с контуром. Шею спортсменка украсила золотыми цепочками с подвесками.
Напомним, в начале года мы рассматривали роскошные наряды Винус и Серены Уильямс со свадьбы.