В шоколадном мини-платье и кожаных сапогах: Эмили Ратажковски прогулялась по Нью-Йорку

32-летняя модель коротким нарядом подчеркнула стройную фигуру.
Эмили Ратажковски попала в объективы папарацци во время прогулки по Нью-Йорку.
Модель выглядела стильно. На ней было трикотажное мини-платье шоколадного оттенка с длинными рукавами, которое она скомбинировала с черными кожаными сапогами на невысоких каблуках "рюмочка". Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.
Аутфит Ратажковски дополнила черной сумкой. Она распустила волосы, надела на лицо черные солнцезащитные очки и украсила уши золотыми серьгами.
Напомним, Эмили Ратажковски обнажила плечи в сексуальном платье на модном шоу в Париже.
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