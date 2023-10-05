В шоколадном мини-платье и кожаных сапогах: Эмили Ратажковски прогулялась по Нью-Йорку

Эмили Ратажковски попала в объективы папарацци во время прогулки по Нью-Йорку.

Модель выглядела стильно. На ней было трикотажное мини-платье шоколадного оттенка с длинными рукавами, которое она скомбинировала с черными кожаными сапогами на невысоких каблуках "рюмочка". Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Аутфит Ратажковски дополнила черной сумкой. Она распустила волосы, надела на лицо черные солнцезащитные очки и украсила уши золотыми серьгами.

Напомним, Эмили Ратажковски обнажила плечи в сексуальном платье на модном шоу в Париже.

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