В шоколадном мини-платье и с собакой на руках: звезда реалити блеснула пышной грудью

Эмма Эрнан вышла в свет в соблазнительном аутфите.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса.
Красавица вышла на прогулку вместе со своим домашним любимцем, которого несла на руках.
Эмма выглядела эффектно в шоколадном мини-платье в полоску, в котором продемонстрировала стройные ноги. Наряд был без бретелек и имел откровенное декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.
Аутфит Эрнан дополнила черными лакированными мюлями и черной сумкой Hermès Birkin.
Блондинка уложила волосы в локоны, сделала макияж, надела на лицо черные солнцезащитные очки, украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а руки – браслетами, часами и кольцами.
Читайте также:
- Эффектная блондинка: звезда реалити в платье с пайетками и высоким разрезом сияла на премьере "Гладиатора"
- В разноцветном бикини и с рыжим котом: звезда реалити похвасталась стройной фигурой и красивым бюстом
- Во всем белом: звезда реалити в мини-шортах похвасталась упругими ягодицами