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В шоколадном мини-платье и с собакой на руках: звезда реалити блеснула пышной грудью

В шоколадном мини-платье и с собакой на руках: звезда реалити блеснула пышной грудью

В шоколадном мини-платье и с собакой на руках: звезда реалити блеснула пышной грудью

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Эмма Эрнан вышла в свет в соблазнительном аутфите.

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

Красавица вышла на прогулку вместе со своим домашним любимцем, которого несла на руках.

Эмма выглядела эффектно в шоколадном мини-платье в полоску, в котором продемонстрировала стройные ноги. Наряд был без бретелек и имел откровенное декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.

Эмма Эрнан / © Getty Images
Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Аутфит Эрнан дополнила черными лакированными мюлями и черной сумкой Hermès Birkin.

Блондинка уложила волосы в локоны, сделала макияж, надела на лицо черные солнцезащитные очки, украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а руки – браслетами, часами и кольцами.

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