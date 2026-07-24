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- Шоу-бизнес
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В шоколадном мини-платье с декольте до пупка: Теяна Тейлор в пикантном луке сходила на вечеринку
Американская певица и актриса продемонстрировала смелый образ, который подчеркнул ее красивую фигуру.
Теяна Тейлор попала в объектив папарацци, когда направлялась на вечеринку в Нью-Йорке.
Для вечернего выхода звезда выбрала облегающее шоколадное мини-платье с глубоким декольте до пупка. Наряд имел открытые плечи, драпировку на бедрах, металлическое кольцо у пупка и длинные декоративные полосы ткани, спускавшиеся почти до земли.
Провокационное платье подчеркнуло пышный бюст, тонкую талию и стройные ноги Теяны. Она дополнила его коричневыми босоножками на высоких шпильках с тонкими ремешками.
На плече у Тейлор висела небольшая сумка в тон наряда. Образ она дополнила золотой цепочкой Van Cleef & Arpels на шее и золотыми браслетами на запястье.
У звезды была прическа с мягкими локонами и макияж с коричневой помадой и розовыми румянами.
Напомним, Теяна Тейлор появилась на публике в черном прозрачном платье, под которым не было бюстгальтера.