В шоколадном мини-платье с декольте до пупка: Теяна Тейлор в пикантном луке сходила на вечеринку

Теяна Тейлор / © Getty Images

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Теяна Тейлор попала в объектив папарацци, когда направлялась на вечеринку в Нью-Йорке.

Для вечернего выхода звезда выбрала облегающее шоколадное мини-платье с глубоким декольте до пупка. Наряд имел открытые плечи, драпировку на бедрах, металлическое кольцо у пупка и длинные декоративные полосы ткани, спускавшиеся почти до земли.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Провокационное платье подчеркнуло пышный бюст, тонкую талию и стройные ноги Теяны. Она дополнила его коричневыми босоножками на высоких шпильках с тонкими ремешками.

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На плече у Тейлор висела небольшая сумка в тон наряда. Образ она дополнила золотой цепочкой Van Cleef & Arpels на шее и золотыми браслетами на запястье.

У звезды была прическа с мягкими локонами и макияж с коричневой помадой и розовыми румянами.

Напомним, Теяна Тейлор появилась на публике в черном прозрачном платье, под которым не было бюстгальтера.

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