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- Шоу-бизнес
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В шоколадном наряде и крокодиловых туфлях: Рози Хантингтон-Уайтли появилась на Неделе моды в Париже
Модель продемонстрировала стильный образ в модном оттенке этого сезона.
Рози Хантингтон-Уайтли посетила показ Tom Ford, который состоялся в третий день Недели моды в Париже.
Модель предстала в стильном атласном наряде шоколадного цвета, состоявшем из комбинезона с глубоким декольте и поясом в тон, а также длинного пальто с черными бархатными лацканами и широкими манжетами.
Лук Рози дополнила остроносыми туфлями с тиснением под кожу крокодила на шпильках и прямоугольным клатчем из крокодиловой кожи в тон. Из украшений на ней были бриллиантовое колье, серьги и кольца. Также знаменитость надела черные солнцезащитные очки.
У Хантингтон-Уайтли были распущенные волосы, макияж с помадой нюдового оттенка и молочный маникюр.