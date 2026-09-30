В шоколадном наряде и крокодиловых туфлях: Рози Хантингтон-Уайтли появилась на Неделе моды в Париже

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

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Рози Хантингтон-Уайтли посетила показ Tom Ford, который состоялся в третий день Недели моды в Париже.

Модель предстала в стильном атласном наряде шоколадного цвета, состоявшем из комбинезона с глубоким декольте и поясом в тон, а также длинного пальто с черными бархатными лацканами и широкими манжетами.

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Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Лук Рози дополнила остроносыми туфлями с тиснением под кожу крокодила на шпильках и прямоугольным клатчем из крокодиловой кожи в тон. Из украшений на ней были бриллиантовое колье, серьги и кольца. Также знаменитость надела черные солнцезащитные очки.

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У Хантингтон-Уайтли были распущенные волосы, макияж с помадой нюдового оттенка и молочный маникюр.

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