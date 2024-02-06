В шоколадном обтягивающем платье: топ-модель Жасмин Тукс продемонстрировала красивый образ

На днях звезда праздновала свой день рождения.
Топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Жасмин Тукс – 1 февраля отмечала свой день рождения, ей исполнилось 33 года. Она собрала своих друзей и близких на популярном курорте среди селебрити - островах в Карибском море, Теркс и Кайкос.
Для праздничного ужина Жасмин выбрала красивый вечерний образ. Она надела обтягивающее платье шоколадного цвета от бренда Helsa с высоким воротником и узлом на животе. Свой образ Тукс дополнила шоколадным клатчем от Saint Laurent и крупными золотыми серьгами.
Напомним, ранее топ-модель Жасмин Тукс похвасталась подтянутыми ягодицами. Она показала серию снимков, сделанных у бассейна.
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