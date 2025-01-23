В шоколадном пальто и с голубой сумочкой: 81-летняя Катрин Денев на Неделе моды в Париже

Актриса никогда не пропускает Недели моды в Париже.

Катрин Денев посетила Парижскую неделю моды. Актриса побывала на показе мужской коллекции AMI бренда Alexandre Mattiussi осень-зима 2025/2026, который прошел в Париже.

Актриса предстала в элегантном шоколадном пальто с золотыми пуговицами, черном кардигане, топе и черных прямых штанах.

Катрин Денев / Фото: Getty Images

Аутфит Катрин дополнила черными лоферами и стильной голубой сумочкой от бренда Ami Paris.

Денев сделала укладку с прикорневым объемом, макияж с розовой помадой, шею украсила золотой цепочкой, а на руке красовалось коктейльное кольцо с бриллиантами.

Напомним, Катрин Денев на показе Jean Paul Gaultier Haute Couture осень/зима 2024-2025 предстала в любимом образе total black.

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