В шоколадном пальто и вишневых брюках: Эшли Робертс на улицах Лондона

Участница группы The Pussycat Dolls и радиоведущая продемонстрировала новый стильный лук.
Эшли Робертс попала в объективы папарацци, когда шла на работу на радиостанцию Heart Breakfast Radio Studios, где она ведет утреннее шоу.
Выглядела знаменитость, как всегда, стильно. На ней был красный топ с молнией и воротником, вишневые брюки клеш со стрелками и шоколадное пальто.
Наряд Эшли скомбинировала с лакированными бежевыми туфлями и любимой ярко-красной сумочкой с плетением от Bottega Veneta.
Волосы ведущая собрала в хвост, выпустив спереди пряди, и спрятала глаза под черными очками.
Ранее Робертс выходила в свет в розовом пальто River Island и розовой плиссированной юбке Karen Millen. Такой нежный цвет очень идет Эшли.
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