В шоколадном платье-бюстье: красивая Алессандра Амбросио вышла в свет

43-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – в качестве амбассадора пришла на презентацию новой коллекции швейцарской часовой компании Omega.

Для своего светского выхода звезда выбрала элегантный образ: она надела шоколадное фатиновое платье-бюстье с драпировками, идеально сидевшее на стройной фигуре модели. Ее образ дополняли прозрачные босоножки, изящные браслет и колье и, конечно, же часы на руке. На лице Але был макияж в теплых оттенках, а на ключицы и плечи нанесен шиммер.

Напомним, ранее Алессандра Амбросио в честь Дня Земли показала архивные фото, на котором позировала полностью обнаженной.

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