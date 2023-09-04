В шоколадном платье и без белья: экс-первая леди Франции блистала на фестивале в Венеции

На красной дорожке Карла блистала в черном платье со шлейфом и овальным вырезом на декольте и бантом на шее от Valentino, дополнив его босоножками на высоких шпильках от Santoni и украшениями Chopard.

Карла Бруни / Фото: Associated Press

А также Бруни посетила гала-концерт фонда по исследованию ВИЧ и СПИДа amfAR, который прошел во время Венецианского кинофестиваля.

Карла Бруни / Фото: Associated Press

Карла Бруни появилась там в шоколадном макси-платье на одно плечо, которое надела на голое тело. Волосы ее были собраны в высокую прическу, на лице был макияж, а в ушах красивые серьги-висюльки с камнями. На запястье у нее сверкал широкий драгоценный браслет, а на пальцах несколько колец с камнями.

Карла Бруни / Фото: Associated Press

Также на гала-вечере присутствовала певица Рита Ора. Она была в боди и прозрачном макси-платье, произведя фурор на дорожке.

Карла Бруни / Фото: Associated Press

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