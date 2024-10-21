В шоколадном платье и красивых украшениях: Ума Турман в элегантном образе посетила гала-вечер

54-летняя актриса в наряде Fendi популярного нынешнего сезона цвета появилась на мероприятии.

Ума Турман посетила гала-вечер Academy Museum Gala в музее Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе.

Перед фотографами актриса появилась в элегантном луке. На ней было кутюрное атласное платье макси трендового шоколадного оттенка от Fendi.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Аутфит Ума дополнила красивым украшением от ювелирного бренда Ana Khouri: золотыми серьгами с бриллиантами и браслетом из этого комплекта. Она сделала элегантную прическу и вечерний макияж.

Ума Турман / Фото: Associated Press

На красной дорожке Турман сфотографировалась с режиссером фильма "Криминальное чтиво" – Квентином Тарантино. Кстати, в этом году лента отмечает юбилей – 30 лет с момента ее выхода.

Ума Турман и Квентин Тарантино / Фото: Associated Press

Напомним, Ума Турман в коричневом костюме-тройке попала под прицел папарацци.

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