В шоколадном платье и красивых украшениях: Ума Турман в элегантном образе посетила гала-вечер

54-летняя актриса в наряде Fendi популярного нынешнего сезона цвета появилась на мероприятии.
Ума Турман посетила гала-вечер Academy Museum Gala в музее Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе.
Перед фотографами актриса появилась в элегантном луке. На ней было кутюрное атласное платье макси трендового шоколадного оттенка от Fendi.
Аутфит Ума дополнила красивым украшением от ювелирного бренда Ana Khouri: золотыми серьгами с бриллиантами и браслетом из этого комплекта. Она сделала элегантную прическу и вечерний макияж.
На красной дорожке Турман сфотографировалась с режиссером фильма "Криминальное чтиво" – Квентином Тарантино. Кстати, в этом году лента отмечает юбилей – 30 лет с момента ее выхода.
Напомним, Ума Турман в коричневом костюме-тройке попала под прицел папарацци.
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