В шоколадном платье и крокодиловых туфлях: Николь Шерзингер в стильном образе появилась на улицах Нью-Йорка

46-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls выглядела стройно и красиво в наряде трендового оттенка.

Николь Шерзингер попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Она выглядела эффектно.

На артистке было платье миди трендового шоколадного цвета без рукавов с разрезом и интересными вставками с кольцами на туловище. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Николь.

Николь Шерзингер / Фото: Getty Images

Аутфит звезда дополнила коричневыми остроносыми туфлями на высоких шпильках.

У Шерзингер была укладка с легкими локонами, макияж с пышными ресницами и коричневой помадой, а также маникюр цвета бургунди. На пальце у нее красовалось кольцо с большим бриллиантом.

Напомним, Николь Шерзингер в леопардовом платье и с золотой сумочкой сходила в бродвейский театр.

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