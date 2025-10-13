ТСН в социальных сетях

В шоколадном платье и с красивыми локонами: британская модель продемонстрировала эффектный лук

Джессика Гейл пополнила гардероб стильной обновкой.

Алина Онопа
Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" - Джессика Гейл - поделилась в Instagram видео, на котором похвасталась эффектным луком.

Красавица предстала в шоколадном обтягивающем платье макси, которое прекрасно подчеркнуло ее соблазнительные формы. Наряд имел пояс с драпировкой и металлической брошью.

Лук Гейл дополнила кожаной сумкой бордового цвета и босоножками на шпильках в тон. У нее была красивая прическа с локонами, макияж с длинными ресницами, белый маникюр и золотые серьги в ушах.

Напомним, Джессика Гейл в бронзовом купальнике похвасталась стройной фигурой.

