В шоколадном платье и с золотым клатчем: беременная Дженнифер Лоуренс посетила церемонию

Беременная вторым ребенком Дженнифер Лоуренс посетила вчера церемонию вручения премии Governors Awards в Лос-Анджелесе.
34-летняя Лоуренс появилась на дорожке в элегантном коричневом платье с золотыми деталями на плече и сбоку на животе, дополнив лук золотым клатчем Bottega Veneta и украшениями Ana Khouri.
Дженнифер собрала волосы в низкий пучок и сделала прямую челку, подчеркнула карандашом глаза и нанесла натурального оттенка блеск на губы. На пальце у девушки сверкало кольцо с крупным бриллиантом, а маникюр она сделала в светлом оттенке.
На церемонии в этот вечер также блистали Дженнифер Лопес, Анджелина Джоли с 16-летним сыном Ноксом, Деми Мур и многие другие знаменитости.
Несколькими днями ранее Лоуренс блистала в винтажном платье от французского бренда на премьере фильма "Хлеб и розы" в Лос-Анджелесе.
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