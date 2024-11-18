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В шоколадном платье и с золотым клатчем: беременная Дженнифер Лоуренс посетила церемонию

В шоколадном платье и с золотым клатчем: беременная Дженнифер Лоуренс посетила церемонию

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Беременная вторым ребенком Дженнифер Лоуренс посетила вчера церемонию вручения премии Governors Awards в Лос-Анджелесе.

34-летняя Лоуренс появилась на дорожке в элегантном коричневом платье с золотыми деталями на плече и сбоку на животе, дополнив лук золотым клатчем Bottega Veneta и украшениями Ana Khouri.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press
Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Дженнифер собрала волосы в низкий пучок и сделала прямую челку, подчеркнула карандашом глаза и нанесла натурального оттенка блеск на губы. На пальце у девушки сверкало кольцо с крупным бриллиантом, а маникюр она сделала в светлом оттенке.

На церемонии в этот вечер также блистали Дженнифер Лопес, Анджелина Джоли с 16-летним сыном Ноксом, Деми Мур и многие другие знаменитости.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press
Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Несколькими днями ранее Лоуренс блистала в винтажном платье от французского бренда на премьере фильма "Хлеб и розы" в Лос-Анджелесе.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press
Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

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