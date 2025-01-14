В шоколадном платье и высоких сапогах: Иванка Трамп в стильном луке дала интервью

Иванка Трамп в стильном аутфите побывала на интервью. Для этого она выбрала наряд трендового оттенка.

На ней было длинное шоколадное платье без рукавов. Талию Трамп подчеркнула широким поясом в тон с металлической пряжкой.

Иванка Трамп/Instagram

Лук Иванка дополнила коричневыми высокими сапогами на стойких каблуках. У нее была ровная укладка, макияж с акцентом на глазах, молочный маникюр и лаконичные серьги в ушах.

Напомним, Иванка Трамп в обтягивающем черном платье похвасталась стройной фигурой.

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