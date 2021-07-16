В шоколадном платье с эффектным плетением: Джорджина Родригес прилетела в Канны

В шоколадном платье с эффектным плетением: Джорджина Родригес прилетела в Канны

Платье модели выделялось оригинальностью на фоне нарядов остальных гостей.

27-летняя Джорджина Родригес позировала вчера на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Девушка прибыла на мероприятие, чтобы посетить премьеру драматического фильма "Франция".

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Для своего выхода возлюбленная футболиста Криштиану Роналду надела роскошное платье шоколадного цвета от Jean Paul Gaultier, которое было представлено знаменитым дизайнером впервые в 2010 году в его коллекции весна-лето.

Платье имело высокий разрез до бедра, небольшой шлейф, а вот на талии и груди наряд украшал декор в виде плетения их кожи. На лифе и бедрах платье было собрано в небольшие оборки.

Джорджина Родригес / Associated Press

Под этот наряд Джорджина обула серебристые босоножки от Le Silla и сделал насыщенный макияж. Завершили образ прическа "конский хвост" и ювелирные украшения от Chopard.

Джорджина Родригес / Associated Press

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