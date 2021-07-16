В шоколадном платье с эффектным плетением: Джорджина Родригес прилетела в Канны

Платье модели выделялось оригинальностью на фоне нарядов остальных гостей.
27-летняя Джорджина Родригес позировала вчера на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Девушка прибыла на мероприятие, чтобы посетить премьеру драматического фильма "Франция".
Для своего выхода возлюбленная футболиста Криштиану Роналду надела роскошное платье шоколадного цвета от Jean Paul Gaultier, которое было представлено знаменитым дизайнером впервые в 2010 году в его коллекции весна-лето.
Платье имело высокий разрез до бедра, небольшой шлейф, а вот на талии и груди наряд украшал декор в виде плетения их кожи. На лифе и бедрах платье было собрано в небольшие оборки.
Под этот наряд Джорджина обула серебристые босоножки от Le Silla и сделал насыщенный макияж. Завершили образ прическа "конский хвост" и ювелирные украшения от Chopard.
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