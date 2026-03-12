В шоколадном платье с голой спиной: Ребекка Фергюсон на премьере фильма "Острые козырьки"

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон посетила презентацию полнометражного фильма «Острые козырьки: Бессмертный», который является продолжением британского телесериала «Острые козырьки» (2013-2022), в котором главную роль сыграл Киллиан Мерфи. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке.

Фергюсон, как любительница нестандартных нарядов, выбрала в этот раз шоколадное платье от Olivier Theyskens лаконичного дизайна. У наряда был галтер, американская пройма и голая спина.

Актриса дополнила лук очень длинным шарфом, которым несколько раз окутала шею, но он все равно волочился по красной дорожке. Также Фергюсон сделала яркий макияж с винной помадой и сделала засечку, в которой было выполнено плетение.

Ранее презентация фильма состоялась в британском городе Бирмингеме, где происходит история сериала. Актриса тогда вышла к фотографам в золотом платье на тонких бретельках, которое было выполнено из очень необычной блестящей ткани с эффектом помятости. Платье было от Roberto Cavalli из коллекции весна-лето 2026.