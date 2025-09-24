В шоколадном платье с обнаженной спиной: Эмили Блант в кокетливом аутфите позировала на премьере фильма в Лондоне

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант посетила в Лондоне премьеру биографической драмы о спорте "Крушащая машина" (The Smashing Machine).

Перед фотокамерами актриса появилась в кокетливом образе. На ней было короткое платье шоколадного цвета от бренда David Koma. Наряд имел длинные рукава с отверстиями для больших пальцев, имитированный тканевый пояс-складки с драпировкой, обнаженную спину и длинный хвост-шлейф.

Эмили Блант / © Associated Press

Аутфит Блант дополнила капроновыми темными колготами с принтом polka dot и кожаными шоколадными босоножками с ремешками и на высоких шпильках.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили собрала волосы в низкий хвост, сделала макияж с персиковыми румянами, молочный маникюр, украсила уши золотыми серьгами, а на руке было кольцо.

Блант позировала также со своими коллегами - актером Дуэйном Джонсоном и режиссером Бенни Сефди.

Дуэйн Джонсон, Эмили Блант и Бенни Сефди / © Associated Press

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант / © Associated Press

Напомним, Эмили Блант для премьеы фильма "Крушащая машина" в Берлине выбрала вечернее бежевое платье с акцентным черным лифом от David Koma.

В украинский прокат фильм "Крушащая машина" выходит 3 октября.