В шоколадном платье с обнаженной спиной: изысканная Эмили Ратажковски на гала-вечере

33-летняя модель в наряде трендового цвета появилась на мероприятии.

Эмили Ратажковски посетила гала-вечер LACMA Art+Film, который состоялся в Музее искусств округа Лос-Анджелес.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

На мероприятии модель появилась в красивом образе и выглядела изысканно. На ней было платье трендового нынешнего сезона цвета – коричневого.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Наряд состоял из атласного верха и бархатного низа. Он имел длинные рукава, обнаженные плечи и спину, что выглядело соблазнительно.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Аутфит Ратаковски дополнила прической в стиле старого Голливуда, макияжем в коричнево-бежевом оттенках и большими бриллиантовыми серьгами в ушах.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Напомним, Эмили Ратажковски на Хэллоуин превратилась в Дженнифер Лопес в ее легендарном платье Versace с тропическим принтом, в котором она вышла на красную дорожку Grammy 2000 года.

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