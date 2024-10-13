В шоколадном платье с обнаженными плечами: Моника Беллуччи с возлюбленным посетила открытие кинофестиваля

60-летняя актриса в наряде от Saint Laurent продемонстрировала красивую фигуру.
Моника Беллуччи посетила церемонию открытия 16-го кинофестиваля Люмьер в Лионе. Мероприятие она посетила в сопровождение своего возлюбленного – режиссера Тима Бертона.
Для появления на ивенте актриса выбрала не свой любимый цвет – черный, а трендовый – коричневый.
На ней было обтягивающее платье по фигуре шоколадного оттенка от бренда Saint Laurent с драпировкой и обнаженными плечами.
Аутфит Беллуччи дополнила коричневым клатчем, украшенным стразами. Она сделала аккуратную прическу, макияж с акцентом на глазах и украсила руки браслетом и кольцами с бриллиантами.
Бертон был одет в черный костюм, синюю рубашку, черный галстук и черные замшевые туфли.
Напомним, Моника Беллуччи в фотосессии для глянца позировала в черном платье от Dolce&Gabbana с кружевным корсетным верхом.
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