В шоколадном платье с обнаженными плечами: жена экс-"Холостяка" Михайлюка показала беременный живот

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлыстун – опубликовала в Instagram свое новое фото.

На нем модель предстала в обтягивающем платье шоколадного оттенка с обнаженными плечами. Наряд подчеркнул беременный живот Даши.

Девушка собрала волосы сзади, красиво уложила челку, сделала максимально естественный макияж, украсила шею золотой цепочкой с подвеской, уши – лаконичными серьгами, а руки – кольцами. Даша выглядит красиво и очаровательно.

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

В подписи модель рассказала, что познакомилась с врачом, который будет принимать роды, и то, что она уже выбрала имя будущего ребенка.

"Так, на днях ездили знакомитесь с врачом, который будет принимать у меня роды. Точнее, хирург, который сделает операцию. Из -за того, что мои первые роды были КС, вторые из -за риска также будет такими же. На узи мы увидели нашего ангела, если нам с мужем не показалось, то в нашей семье появится еще один курносик. У меня, кажется, сильный ген с носом, и в Макса с цветом глаз. Хотя мне кажется, что у мальчика будут яркие глаза. (Или это хочется мне). PS: Я уже выбрала имя, но муж все еще пытается переубедить", – написала Даша.

Напомним, ранее Даша Хлыстун показала, как она с дочерью отдохнула на пляже в Майами.

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