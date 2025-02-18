В шоколадном платье с откровенным декольте: красивая Дженна Ортега сияла на церемонии

Дженна Ортега посетила состоявшуюся в Лондоне церемонию BAFTA Film Awards. Она с очаровательной улыбкой сияла перед фотографами.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

На красной дорожке актриса появилась в обольстительном образе. На ней было шелковое платье шоколадного оттенка от бренда Monse. Наряд имел глубокий V-образный вырез, который прекрасно подчеркнул сексуальный бюст звезды, и полуоткрытую спину. На шее у Ортеги был шелковый шарф в тон.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Дженне сделали элегантную прическу с выпущенными спереди прядями, макияж с черными стрелками и молочный маникюр. Уши она украсила лаконичными золотыми серьгами, а руки – золотыми кольцами с бриллиантами и золотыми часами.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Напомним, Дженна Ортега в дерзком луке появилась на Неделе моды в Париже.

Читайте также: