В шоколадном платье с пышным декольте: Ким Кардашьян в наряде Versace 1996 года появилась на свадьбе в Венеции

Ким Кардашьян / © Associated Press

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Ким Кардашьян папарацци запечатлели возле гостиницы, когда она садилась в водное такси, которое курсировало на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес, на остров Сан-Джорджо-Маджоре возле Венеции. Она вместе с сестрой Хлое Кардашьян махала и посылала воздушные поцелуи фотографам, а также они делали селфи.

Ким и Хлое Кардашьян / © Associated Press

Ким и Хлое Кардашьян / © Associated Press

Ким выбрала для празднования эффектный аутфит. Она была одета в винтажное обтягивающее платье Oroton шоколадного оттенка от Gianni Versace из осенней коллекции дизайнера 1996 года.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Наряд имел бретельки и откровенное V-образное декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную грудь. Платье было украшено под лифом и по бокам кружевом в тон и стразами.

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Ким и Хлое Кардашьян / © Associated Press

Свой образ Ким дополнила массивным бриллиантовым колье с двумя нитями и грушевидным кулоном. У нее была волнистая укладка, макияж в коричневых оттенках и черные солнцезащитные очки на лице.

Ким и Хлое Кардашьян / © Associated Press

Напомним, в первый день свадебных торжеств Ким Кардашьян предстала в питонном платье из коллекции Versace 1994 года.