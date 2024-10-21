В шоколадном платье с пышным декольте: возлюбленная миллиардера Джеффа Безоса на премьере театра

Лорен Санчес выбрала для своего выхода наряд трендового нынешней осенью цвета.
Американский миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная – 54-летняя Лорен Санчес – посетили премьеру Sunset BLVD на Бродвее в театре Сент-Джеймс в Нью-Йорке.
Для своего культурного выхода она выбрала бархатный костюм шоколадного цвета от дизайнера Laura Basci. Наряд состоял из брюк и топа с пикантным декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышный бюст.
Лорен сделала аккуратную укладку и макияж с пышными ресницами. Шею она украсила бриллиантовым ожерельем с кулоном в виде крестика.
Напомним, ранее Лорен Санчес появилась на мероприятии в помятых штанах.
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