В шоколадном платье с пышным декольте: возлюбленная миллиардера Джеффа Безоса на премьере театра

Лорен Санчес выбрала для своего выхода наряд трендового нынешней осенью цвета.

Американский миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная – 54-летняя Лорен Санчес – посетили премьеру Sunset BLVD на Бродвее в театре Сент-Джеймс в Нью-Йорке.

Для своего культурного выхода она выбрала бархатный костюм шоколадного цвета от дизайнера Laura Basci. Наряд состоял из брюк и топа с пикантным декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышный бюст.

Лорен Санчес и Джефф Безос / Фото: Getty Images

Лорен сделала аккуратную укладку и макияж с пышными ресницами. Шею она украсила бриллиантовым ожерельем с кулоном в виде крестика.

Напомним, ранее Лорен Санчес появилась на мероприятии в помятых штанах.

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