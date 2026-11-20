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- Шоу-бизнес
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В шоколадном платье с разрезом до бедра: Кара Делевинь привлекла внимание эффектным образом от Balmain
Модель появилась на светском мероприятии в роскошном наряде с высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.
Кара Делевинь посетила ежегодное мероприятие Annual Women of Worth Celebration, организованное косметическим брендом L’Oréal Paris в Лос-Анджелесе.
Перед фотокамерами знаменитость предстала в длинном шелковом платье шоколадного оттенка от Balmain из коллекции прет-а-порте осень-зима 2026-2027.
Наряд имел высокий воротник, длинные рукава, драпировку на груди и талии, которая красиво подчеркивала стройную фигуру модели, а также высокий разрез сбоку до бедра, украшенный тонкими декоративными шнурками с золотистыми кисточками.
Делевинь была обута в остроносые лакированные шоколадные слингбэки на шпильках. Наряд она дополнила украшениями от Spinelli Kilcollin — лаконичными серьгами и кольцами.
Кара собрала волосы в небрежный пучок, оставив спереди густую челку, и нанесла нежный макияж с помадой розово-нюдового оттенка.
Напомним, Кара Делевинь поразила всех необычным жакетом с воротником и оригинальными рукавами на премьере фильма.