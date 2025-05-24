В шоколадном платье с высоким разрезом: дочь Майкла Джексона в гламурном образе сияла на Каннском кинофестивале

Пэрис Джексон / © Associated Press

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Дочь покойного поп-короля Майкла Джексона – Пэрис Джексон – посетила Каннский кинофестиваль. Она пришла на премьеру фильма «Милая, не надо!» (Honey Don't!).

Пэрис Джексон / © Associated Press

На красной дорожке Пэрис появилась в гламурном аутфите. На ней было платье по фигуре шоколадного оттенка и без бретелек.

Пэрис Джексон / © Associated Press

Лук Джексон дополнила коричневыми туфлями с острыми носками и на шпильках, а также высокими коричневыми перчатками с жемчужными застежками.

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Пэрис Джексон / © Associated Press

Актриса сделала взъерошенную прическу с локонами, макияж в бежево-персиковых оттенках, украсила уши элегантными серьгами, шею – золотыми цепочками с подвесками, а сверху перчаток она надела кольца с камнями.

Пэрис Джексон / © Associated Press

Напомним, на Пэрис Джексон на благотворительном балу amfAR появилась в пудровом платье, состоявшем из прозрачной шифоновой юбки с разрезом до талии и боди с корсетом, переходившим в структурный воротник с острыми концами.