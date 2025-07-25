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- Шоу-бизнес
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В шоколадном платье: скандинавская модель Фрида Аасен блистала на гала-вечере
Платье было очень лаконичного дизайна.
30-летняя скандинавская красавица Фрида Аасен посетила Францию, а точнее город Сен-Тропе на Лазурном берегу. Она побывала на ежегодном летнем гала-вечере Gala One.
Фрида надела на мероприятие длинное вечернее платье шоколадного цвета из шелка. У наряда не было декора, но его украшали драпировки ткани, а также американская пройма. Модель дополнила платье только босоножками черного цвета, браслетом-манжетой, а также легким макияжем и укладкой.
Мероприятие Фрида посетила с мужем Томи Чиаброй — итальянским миллионером. Кадрами с ним она поделилась в Instagram.
Пара поженилась в 2022 году, а под венец модель шла в роскошном платье от Elie Saab.