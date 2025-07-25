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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
590
Время на прочтение
1 мин

В шоколадном платье: скандинавская модель Фрида Аасен блистала на гала-вечере

Платье было очень лаконичного дизайна.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Фрида Аасен

Фрида Аасен / © Getty Images

30-летняя скандинавская красавица Фрида Аасен посетила Францию, а точнее город Сен-Тропе на Лазурном берегу. Она побывала на ежегодном летнем гала-вечере Gala One.

Фрида надела на мероприятие длинное вечернее платье шоколадного цвета из шелка. У наряда не было декора, но его украшали драпировки ткани, а также американская пройма. Модель дополнила платье только босоножками черного цвета, браслетом-манжетой, а также легким макияжем и укладкой.

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Getty Images

Мероприятие Фрида посетила с мужем Томи Чиаброй — итальянским миллионером. Кадрами с ним она поделилась в Instagram.

/ © Instagram Фриды Аасен

© Instagram Фриды Аасен

/ © Instagram Фриды Аасен

© Instagram Фриды Аасен

Пара поженилась в 2022 году, а под венец модель шла в роскошном платье от Elie Saab.

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Дата публикации
Количество просмотров
590
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