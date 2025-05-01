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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
145
Время на прочтение
1 мин

В шоколадном топе и без бюстгальтера: Белла Хадид блеснула обнаженной грудью перед папарацци

28-летняя модель в пикантном образе вышла в свет.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Белла Хадид

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид попала в объективы папарацци, выходя из гостиницы в Нью-Йорке. Она выглядела стильно и пикантно одновременно.

Модель была одета в голубые рваные джинсы и темно-шоколадный топ с открытой линией плеч, который просвечивался. На Хадид не было бюстгальтера, поэтому она блеснула обнаженной грудью.

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Лук Белла дополнила красивым кожаным поясом с металлической пряжкой, винтажной кожаной курткой, которую держала в руке, и темными кожаными мюлями на каблуках.

Белла распустила волосы, надела на лицо солнцезащитные очки, украсила уши лаконичными серьгами, шею – деликатной цепочкой с подвеской, а руки – браслетами и кольцами.

Напомним, Белла Хадид станцевала под украинскую песню.

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Дата публикации
Количество просмотров
145
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