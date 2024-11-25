В шоколадной дубленке и синей мини-юбке: стильная Эшли Робертс на улицах Лондона

Радиоведущая и экс-участница The Pussycat Dolls удачно сочетала в своем аутфите коричневый и синий цвета.

Эшли Робертс попала в объективы папарацци в Лондоне, когда шла из офиса, где она ведет утреннее шоу на студии Heart Breakfast Radio Studios.

Знаменитость выглядела стильно в синей водолазке в рубчик, мини-юбке такого же цвета и черных капроновых колготах. На плечи она накинула шоколадную дубленку и надела черные сапоги на стойких каблуках. В руке Эшли несла черную сумочку из крокодиловой кожи.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Робертс собрала волосы сзади, выпустив спереди пряди, надела на лицо солнцезащитные очки и завершила лук лаконичными украшениями.

Напомним, Эшли Робертс надела гламурное платье с блестками и цветами на светское мероприятие.

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