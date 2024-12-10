В шоколадной рубашке и с лакированной сумкой: Анна Тринчер в стильном луке пришла в кинотеатр

Артистка стала гостьей премьерного показа украинского фильма.
Анна Тринчер посетила премьеру украинской комедии "Збори ОСББ", которая состоялась в кинотеатре "Оскар".
Певица продемонстрировала на ивенте стильный лук. Она надела рубашку трендового нынешнего сезона цвета – шоколадного, которую сочетала с черными брюками.
Аутфит Анна дополнила лакированной сумкой цвета бургунди, золотыми серьгами и кольцом. Тринчер сделала укладку с легкими локонами, вечерний макияж и красный маникюр.
Напомним, премьеру также посетила Ольга Сумская, которая появилась в платье с цветочной вышивкой и черном жакете.
О фильме:
В канун новогодних праздников жители обычного многоквартирного дома собираются, чтобы обсудить покупку совместного генератора. Однако соседи, которые месяц не могли согласовать цвет краски для скамьи, не способны найти общий язык в этом вопросе. Старые конфликты перерастают в непримиримое противостояние. Смогут ли соседи преодолеть склоки и хотя бы раз в жизни объединиться?
Фильм "Збори ОСББ" с 12 декабря в национальном прокате. Трейлер можно посмотреть здесь.
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