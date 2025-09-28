В шоколадной шляпе и мини-платье с кружевом: Анна Саливанчук на открытии кинофестиваля

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук продемонстрировала стильный образ на церемонии открытия Одесского международного кинофестиваля в Киеве.

Актриса появилась там в бежевом мини-платье с кружевом в бельевом стиле, поверх которого надела темно-шоколадный жакет-пальто. Талию она подчеркнула шоколадным поясом-шнурком.

Аутфит Анна дополнила шоколадной шляпой с черной лентой и цепочкой, экстравагантной золотой сумочкой и темно-шоколадными замшевыми сапогами. Лук звезда завершила золотыми украшениями.

Напомним, Анна Саливанчук на премьеру фильма "Аббатство Даунтон: Градиозный финал" надела черный костюм, состоящий из прямых брюк и жилета с V-образным вырезом, который она дополнила кружевными перчатками с перьями.