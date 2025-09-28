- Дата публикации
- Шоу-бизнес
- 31
- 1 мин
В шоколадной шляпе и мини-платье с кружевом: Анна Саливанчук на открытии кинофестиваля
Актриса в красивом аутфите позировала на кинособытии.
Анна Саливанчук продемонстрировала стильный образ на церемонии открытия Одесского международного кинофестиваля в Киеве.
Актриса появилась там в бежевом мини-платье с кружевом в бельевом стиле, поверх которого надела темно-шоколадный жакет-пальто. Талию она подчеркнула шоколадным поясом-шнурком.
Аутфит Анна дополнила шоколадной шляпой с черной лентой и цепочкой, экстравагантной золотой сумочкой и темно-шоколадными замшевыми сапогами. Лук звезда завершила золотыми украшениями.
