В шоколадной юбке и без макияжа: Памела Андерсон на вечеринке в Лос-Анджелесе

57-летняя актриса продолжает заниматься промокампанией ленты, в которой сыграла главную роль.
Памела Андерсон посетила вечеринку Utopia The Last Showgirl "Последнюя танцовщица", посвященную номинациям на "Золотой глобус". Ивент состоялся в The Hollywood Roosevelt в Лос-Анджелесе.
Там знаменитость появилась в бежевом свитере свободного кроя с высокой горловиной и шоколадной юбке миди. Аутфит Памела дополнила черными капроновыми колготами и черными лакированными остроносыми туфлями.
Она, как обычно, была без макияжа на лице и со своими фирменными бровями-нитями. Андерсон распустила волосы, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями и завершила лук бежевым маникюром.
В ленте "Последняя танцовщица" режиссера Джии Копполы Памела играет Шелли, танцовщицу из Лас-Вегаса, которая сталкивается с личным и профессиональным развилкой, когда ее шоу, которое длилось десятилетие, подходит к концу.
Напомним, Памела Андерсон на премьере фильма "Последняя танцовщица" в Лас-Вегасе предстала в молочно-белом пальто, черных плотных колготах и лакированных туфлях.
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