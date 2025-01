В шоколадной юбке и без макияжа: Памела Андерсон на вечеринке в Лос-Анджелесе

Памела Андерсон посетила вечеринку Utopia The Last Showgirl "Последнюя танцовщица", посвященную номинациям на "Золотой глобус". Ивент состоялся в The Hollywood Roosevelt в Лос-Анджелесе.

Там знаменитость появилась в бежевом свитере свободного кроя с высокой горловиной и шоколадной юбке миди. Аутфит Памела дополнила черными капроновыми колготами и черными лакированными остроносыми туфлями.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Она, как обычно, была без макияжа на лице и со своими фирменными бровями-нитями. Андерсон распустила волосы, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями и завершила лук бежевым маникюром.

В ленте "Последняя танцовщица" режиссера Джии Копполы Памела играет Шелли, танцовщицу из Лас-Вегаса, которая сталкивается с личным и профессиональным развилкой, когда ее шоу, которое длилось десятилетие, подходит к концу.

Напомним, Памела Андерсон на премьере фильма "Последняя танцовщица" в Лас-Вегасе предстала в молочно-белом пальто, черных плотных колготах и лакированных туфлях.

Читайте также:

