В шоколадных чулках и украшениях Cartier: эффектная Моника Беллуччи примерила смелые образы

60-летняя итальянская актриса и модель – Моника Беллуччи – стала главной звездой нового выпуска китайского редакции журнала Elle. На обложке глянца она позировала в красивом образе: шоколадном тренче с поясом и в колье в виде змеи с зелеными крупными камнями от Cartier. Ее волосы просто выпрямили, а визажисты сделали ее фирменный макияж с акцентом на дымчатые тени для век.

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Однако в фотосессии актриса примерила и более пикантные луки: например, шоколадные чулки и кофту с подвязками для них; черное асимметричное платье, надетое на полупрозрачный кэтсьют, а также прозрачный топ и черную мини-юбку. Все образы дополнялись роскошными украшениями Cartier.

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Ранее, напомним, Моника Беллуччи с возлюбленным – режиссером Тимом Бертоном – посетила открытие 16-го кинофестиваля Люмьер в Лионе. Для появления на ивенте актриса выбрала не свой любимый цвет – черный, а трендовый – коричневый. На ней было обтягивающее платье по фигуре шоколадного оттенка от бренда Saint Laurent с драпировкой и обнаженными плечами.

Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

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