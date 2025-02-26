В шортах и бархатном блейзере: Джессика Честейн посетила показ Дома Gucci

В Милане 25 февраля стартовала Неделя моды, которая продлится до 3 марта.

В рамках этого мероприятия состоялся показ бренда Gucci, который презентовал гостям коллекцию женской одежды на сезон осень-зима 2025-2026.

Традиционно гостьей мероприятия стала актриса Джессика Честейн, поскольку она является давней клиенткой, подругой и амбассадором бренда. Джессика надела на мероприятие наряд черного цвета, который включал бархатный блейзер усыпанный стразами, шорты и прозрачную блузу. Наряд актриса дополнила сапогами-трубами, солнцезащитными очками, а также культовой сумкой с бамбуковой ручкой Gucci Bamboo 1947.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Также образ от Gucci, но более гламурный, она носила на красной дорожке кинофестиваля в Берлине, когда посетила премьеру фильма "Сны" (Dreams), в котором сыграла главную роль. Тогда актриса была в платье оттенка розового золота, которое дополнила накидкой.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

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