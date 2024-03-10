В шортах и бюстгальтере: Кристен Стюарт вышла в свет в новом провокационном луке

Мероприятие состоялось в преддверии 96-й церемонии "Оскар".
Актриса Кристен Стюарт, как амбассадор бренда Chanel, посетила званый обед в Лос-Анджелесе, организованное маркой в отеле Beverly Hills. Звезда опять произвела впечатление своим смелым луком, поскольку появилась перед камерами в белых шортах, напоминающих мужское нижнее белье, и двухцветном лифчике.
Также Стюарт накинула на верх прозрачную блузку с длинными рукавами и пуговицами и обула черные ботинки на платформе.
Дополнила лук актриса украшениями от Alex Streeter, лаконичным макияжем и небрежной прической.
А еще несколькими днями ранее Кристен Стюарт произвела фурор на красной дорожке в Беверли-Хиллз, поскольку пришла на премьеру фильма Love Lies Bleeding ("Любовь, ложь и кровопролитие") в образе от украинского бренда Bettter, основанного дизайнером Юлией Пелипас в 2020 году.
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