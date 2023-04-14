В шортах и с любимой сумкой: Джиджи Хадид сходила с подругой на мороженое

Звезда не морит себя голодом и уже открыла сезон мороженого.

Американскую супермодель Джиджи Хадид заметили в Нью-Йорке с подругой Лией Маккарти - Instagram-блогера. Девушки приехали в престижный район Нохо на мустанге Лии, а затем пошли за мороженым.

Джиджи Хадид и Лия Маккарти / Фото: Getty Images

На Джиджи в тот день были джинсовые шорты с необработанным краем, кроп-топ и полосатая рубашка. Также девушка надела солнцезащитные очки, кепку и кроссовки от бренда Adidas.

В руке у супермодели была ее любимая квадратная сумка с короткой ручкой от бренда Loro Piana, с которое ее довольно часто видят. Таких аксессуаров у нее несколько в разных оттенках. Стоимость такого аксессуара не маленькая и сейчас составляет 1975 долларов.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

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